MotoGP | Marc Marquez ha ben chiari gli obiettivi per il 2025

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un piano bellico chiaro e netto perche ha lasciato, lo scorso anno, la Honda dopo aver vinto titoli su titoli per riscoprirsi competitivo. Lo spagnolo, attualmente in Gresini Racing, si è ripreso parte della scena dellamostrando che in sella a una moto performante può, ancora, dire la sua. La grande occasione arriverà nella prossima annata del Motomondiale, quando il pluricampione del mondo poggerà il suo fondoschiena sulla Ducati ufficiale andando a completare la squadra delal fianco di Francesco Bagnaia. Un approdo che ha fatto certamente rumore all’interno del paddock della classe regina che, adesso, sembra essere curiosa (e forse un pochino spaventata) sulle prestazioni che l’iberico potrà mettere in pista vestendo il rosso di Borgo Panigale.