MotoGP | Diego Tardozzi sicuro | Vi spiego la scelta Marquez

(Di giovedì 18 luglio 2024) Grandi manovre in casa Ducati in vista del 2025, senza tralasciare questo Motomondiale 2024 che vede, attualmente, Francesco Bagnaia al comando della classifica piloti e Jorge Martin, ex primatista della graduatoria, di Pramac Racing (dalla prossima annata in Yamaha) che insegue il nuovo battistrada a soli dieci punti di distanza. Nella prossima stagione, però, l’avvento di Marcsposterà ancor di più i riflettori su Borgo Panigale: ladell’esperto spagnolo ha lasciato senza parole diversi addetti ai lavori. Ma sarà stata una decisione illuminata? Durante una delle sue ultime interviste,ha parlato proprio dell’arrivo del pluricampione del mondo iberico in rosso.