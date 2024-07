Milano-Cortina le nuove accuse | Quei 22mila euro per mappe digitali Accordo trilaterale fra gli indagati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) di Andrea GianniI giudici evidenziano "l’" fra gli: l’ex ad della FondazioneVincenzo Novari, l’ex responsabile digital Massimiliano Zuco e l’imprenditore Luca Tomassini, a capo della società Vetrya. Un "rapporto causa-effetto" tra l’inserimento di Zuco nella Fondazione spinto da Tomassini, "l’apprezzamento privilegiato" assicurato a Vetrya nell’affidamento dei servizie le "utilità economiche" per Zuco. Non solo l’utilizzo della Smart, benefit e stipendio da dirigente (857milatra il 2020 e il 2022), ma anche il "pagamento di fatture perper un’operazione di quantomeno dubbia utilità per l’acquirente", cioè l‘acquisto da una società di Zuco di "non meglio specificate".