Manovre cinesi nei pressi dell’estremo nord statunitense Ecco cosa significa

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tre navi militarisono state avvistate a circa duecento chilometri adel passo di Amchitka, nella parte sud-occidentale delle isole Aleutine, mentre una quarta nave è stata avvistata a poco più di centotrenta chilometri adell’Amukta Pass, sempre nelle Isole Aleutine. Seppur navigando in acque internazionali, i vascellisono penetrati all’interno della zona economica esclusiva degli Stati Uniti. Per questo motivo le imbarcazioni sono state monitorate dalla Guardai Costiera degli Usa fino a quando non si sono spostate a sud delle Aleutine, al fine di garantire che non ci fossero “interruzioni degli interessi statunitensi nell’ambiente marittimo intorno all’Alaska”. Non è la prima volta che si verifica un fenomeno simile, anzi.