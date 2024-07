Malore in piscina a Guastalla | Elisa muore a 13 anni dopo otto giorni di coma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024)(Reggio Emilia), 18 luglio 2024 – Non ce l’ha fattaAmadasi, la ragazzina di 13che novefa era stata soccorsa in, probabilmenteessere stata colpita dain vasca, mentre era col gruppo del campo estivo parrocchiale di Poviglio, il paese dove abitava. Da subito le sue condizioni erano apparse gravissime. Per le prime terapie di emergenza erano intervenuti i bagnini. A loro si erano aggiunti gli operatori dell’ambulanza, dell’autoinfermieristica, dell’automedica, raggiunti pure dall’elisoccorso di Parma. Proprio a Parma la ragazzina era stata trasferita in elicottero,aver ripreso le funzioni vitali, ma restando in condizioni disperate. Le conseguenze lasciate dale dall’acqua ingerita non hanno permesso alcuna ripresa. Edi, il suo cuore ha cessato di battere.