Lo sfruttamento del lavoro non avviene solo nei campi | le storie di Zaid Gianna e Antonella

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Il tuo contratto si concluderà fra pochi giorni. Ti invitiamo a consegnare il telefono di servizio e a ritirare le tue cose svuotando l’armadietto. Grazie per la collaborazione”. Questo è l’sms inviato adai responsabili di una catena di supermercati di bricolage dove ha lavorato per un anno – prima come tirocinante, poi come contrattista a termine, fino al massimo delle proroghe ammesse dalla legge – sobbarcandosi richieste all’ultimo minuto, straordinari non concordati e ogni sorta di altre pretese, di quelle che ci si permette con chi non può dire di no. Nessun’assenza, nessun ritardo, nessun richiamo. Non serviva più e lo hanno eliminato, il mercato delè anche questo. Il modo, però, dice tanto di quanto gli addetti alle “risorse umane” di umano non abbiano praticamente più nulla.