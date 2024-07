Liguria avvocato Toti | stupisce tempistica nuova misura cautelare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Genova , 18 lug. (askanews) – “Lanotificata oggi al presidentenon modifica, a nostro avviso, lo stato di fatto e di diritto relativo all’inchiesta. In particolareladella stessa, visto che non incide sullo stato di, già agli arresti domiciliari da oltre due mesi”. Lo afferma in una nota l’Stefano Savi, difensore del governatore ligure sospeso Giovanni. “Nel merito – aggiunge Savi – le nuove accuse appaiono corollario all’interpretazione accusatoria della precedente ordinanza, senza aggiungere nulla di nuovo: gli interessamenti di cui si reiterano le accuse, come emerge dagli stessi atti investigativi, altro non sono che legittima attività poltica di collegamento tra una azienda e gli uffici preposti di Regione al fine di meglio comprendere le esigenze dell’ente e le relative integrazioni”.