Le quattro parole con cui Novak Djokovic gela Sinner e Alcaraz | la sentenza del serbo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Con la grande avanzata di Jannike Carlos, si sta a poco a poco realizzando quel cambio generazionale che al tennis serviva come il pane. Di quel meraviglioso parterre di fuoriclasse, che comprendeva anche Roger Federer e Rafa Nadal, è rimasto soltanto. Ilha appena giocato la sua decima finale a Wimbledon. Ma l'ex numero uno al mondo si è dovuto inchinare ai colpi dello spagnolo. Dopo essersi complimentato con il suo avversario,ci ha tenuto a precisare che le nuove leve devono ancora fare molta strada per essere accostate a campioni del calibro di Federer e Nadal. "I risultati di Carlos meritano di essere descritti come quelli di un cambio generazionale da parte sua - ha sottolineato il-. Jannik pure sta facendo altrettanto bene quest'anno. Questi risultati - ha poi aggiunto - vanno confermati nel tempo".