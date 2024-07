La MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro è una delle moto più belle di sempre

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) La MVOro è senza dubbio unapiùdie, per quanto l'estetica sia un fatto soggettivo, è impossibile non rimanerne affascinati. Il rovescio della medaglia è che per averne una bisogna sborsare ben 70.000 euro e anche in fretta, visto che i 500 esemplari previsti stanno per andare esauriti. L'unica consolazione è che, trattandosi di una "Oro", è molto probabile che arriverà anche una versione con materiali meno pregiati e un prezzo più abbordabile, magari intorno ai 30.000 euro. Nel frattempo ci concentriamo su questa opera d'arte su due ruote che fonde unadi richiami al passato, come il faro tondo, con linee moderne e affilate, condendo il tutto con l'utilizzo di materiali pregiati e di un'attenzione al dettaglio maniacale.