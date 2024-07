La bonifica montana una priorità per il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Arezzo, 18 luglio 2024 – Laresta unaper ildi. E non potrebbe essere altrimenti in un comprensorio che abbraccia un vasto territorio scolpito dai rilievi. Tra questi c’è la più grande exclave interregionale italiana che, con i suoi circa 300 abitanti, è anche la più popolosa: un pezzo di Toscana fuori dalla Toscana, 15 kmq di estensione che, fino al 2009, è stata una fetta di Toscana immersa in territorio marchigiano per divenire, da allora, un’isola amministrativa dentro la Romagna. Alle spalle una storia lunga che inizia con Ferdinando I: era l’inizio del 1600 quando il Granduca di Toscana decise di acquistare questa striscia di terra in mezzo alla Valmarecchia, dai Gonzaga di Novellara, con l’ambizione di aprirsi la strada verso il mare che, oggi, dista solo una cinquantina di chilometri.