In Montenapoleone per la spaghettata di mezzanotte

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ritrovarsi per un caffè o un pranzo all’interno di un hotel è un’abitudine che poche persone hanno, salvo gli addetti ai lavori. Eppure, non si può negare il tentativo di apertura che l’hôtellerie di lusso sta cercando e coltivando nei confronti dei contesti urbani in cui si ritrova. Così come ci sono realtà che, dopo anni di presidio sul territorio, ancora stentano a trovare un equilibrio e un appeal concreto verso un pubblico esterno, è altrettanto vero che alcuni nuovi arrivati sono sopraggiunti cogliendo nel segno. Nell’attesa che aprano grandi nomi quali Belmond o W Hotel del gruppo Marriot, Portrait Milano è ad oggi senza ombra di dubbio l’hotel con il grado maggiore di fascino. Quale sia la formula vincente possiamo immaginarlo unendo tanti tasselli di una proposta, e di un’atmosfera, assolutamente di qualità.