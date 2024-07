Il Settecento in mostra ad Ajaccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Barberini Mengoli È per i bolognesi un evento che li riempie di orgoglio: una(appena inaugurata) adin Corsica dal titolo Bologne au siècle des Lumières. Art e science, entre réalité et theâtre al Museo Fesch. La nostra superba arte delva in trasferta, per essere ammirata, grazie all’iniziativa del direttore del Museo Philippe Costamagna, specialista della pittura italiana, in partenariato con la Pinacoteca nazionale di Bologna, il Comune di Bologna con anche il Museo Davia Bargellini e la Fondazione Carisbo che è il principale prestatore con 23 opere tra dipinti, sculture in terracotta e incisioni. Laè curata da Andrea Bacchi, Daniele Benati e Angelo Mazza.