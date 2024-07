Il no della Meloni; l' isolamento di Forza Italia Anche in Europa moriremo democristiani

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 luglio 2024) Bisogna essere onesti; inla maggioranza del nostro governo si è divisa.ha votato a favore di Ursula Von del Leyen, mentre Fratelli d’e la Lega hanno detto no. In modi diversi. Il voto dei salviniani era annunciato e prevedibile mentre quello dei rappresentati del primo partito d’è arrivato dopo una riflessione durata settimane e deciso (in parte) dal contenuto del discorso programmaticoPresidenteCommissione più attenta a procurarsi l’appoggio dei verdi piuttosto che fare concessioni ai conservatori. Da Strasburgo le voci che arrivano sono di una VdL quantomeno seccata per il mancato appoggiostragrande maggioranza del governo di uno dei principali paesiUe e c’è addirittura chi ipotizza già la prima ripicca, che ha un nome ed un cognome: balneari.