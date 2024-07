Il Forte si affida a De Gerone | Difenderemo lo scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) A campagna di abbonamenti in corso l’Hcdei Marmi ufficializza il passaggio di consegne in panchina. Da Alessandro Bertolucci, approdato a Bassano, a Mirco Deche lascia il ruolo di direttore sportivo, e che sarà il secondo del tecnico viareggino in nazionale. Il tecnico vicentino aveva guidato i rossoblu nella stagione 2022/23 portandoli alla finale. Fra Bertolucci e De, che già avevano fatto coppia nel Trissino, c’è grande amicizia e lo stesso modo d’intendere l’hockey. Queste le prima parole del neotecnico: "Partiamo per difendere i titoli meritatamente conquistati nella stagione che si è appena conclusa. La formazione non è quella dello scorso anno, ma ci sono giocatori importanti che faranno di tutto per onorare il campionato. Sono stati poi inseriti alcuni giovani del vivaio per cui siamo tranquilli.