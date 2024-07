Forlì riabbraccia Cinciarini | C’è un progetto da completare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) La storia d’amore tra la Pallacanestro 2.015 e Danieleproseguirà anche nel campionato 2024/25. Nel pomeriggio di ieri è arrivata l’ufficialità da parte del club di viale Corridoni, a suggellare una notizia già nell’aria da diverse settimane e poi anticipata dal giocatore qualche giorno fa sui propri canali social. Le parti hanno prolungato l’accordo in essere per un ulteriore campionato. Il capitano biancorosso, dunque, vestirà a tutti gli effetti la maglia dell’Unieuro per il terzo anno di fila. Il classe ’83 andrà così ale rotazioni degli italiani a disposizione di Antimo Martino. Un tassello a dir poco prezioso in uscita dalla panchina. "Daniele è un punto fermo da due anni – saluta il rinnovo il presidente del club, Giancarlo Nicosanti –. È quindi un piacere poter continuare questa avventura insieme, per la terza volta consecutiva.