FdI vota contro von der Leyen Meloni | Noi coerenti non condividiamo il metodo e il merito Nostra scelta non compromette il ruolo italiano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Fratelli d’Italia ha deciso di nonre per la riconferma di Ursula von deralla presidenza della Commissione europea. Siamo rimasticon la posizione espressa nel Consiglio europeo di non condivisione dele del”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, in un video in cui spiega come mai Fratelli d’Italia abbia deciso direla candidatura di Ursula von der. Secondoil voto contrario “nonrà la collaborazione che il Governoe la Commissione europea hanno già dimostrato di saper portare avanti su molte materie”. Augurando “buon lavoro” alla commissaria Ue,ha proseguito: “Non ho ragione di ritenere che lapossa in alcun modore ilche verrà riconosciuto all’Italia nella Commissione europea.