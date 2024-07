Drake la casa del rapper sommersa dall’acqua dopo l’alluvione | ecco il video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Momenti di paura per ilcanadeseil beef con Kendrick Lamar e i colpi di pistola sparati contro una sua guardia del corpo, ora è l’acqua il suo nemico numero uno. Il cantante di “God’s Plan”, infatti, ha postato unsul suo profilo Instagram in cui mostra lo stato della suaa Toronto, chiamata “The Embassy”,che ha colpito la città. Nel, è possibile vedere la villa delcompletamente allagata. “This Better Be Espresso Martini”, ha detto, ironizzando sul fiume torbido che ha invaso il suo soggiorno. La città canadese sta affrontando un momento di grande difficoltà, essendo stata colpita da forti piogge e temporali. “Più di 97 millimetri di pioggia sono stati registrati all’aeroporto internazionale Pearson di Toronto – scrive CNN – segnando un record come quinto giorno più piovoso mai registrato”.