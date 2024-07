Cura del morbo di Parkinson Ospedale Lotti all’avanguardia 1400 visite 982 pazienti seguiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Terapienel campo del trattamento dei disturbi del movimento. Sono quelle che vengono fornite nell’ambulatoriodi Pontedera perre in maniera sempre più adeguata questa complessa patologia neurodegenerativa progressiva e cronica che presenta un quadro clinico prevalentemente motorio. All’interno della neurologia diretta dal dottor Renato Galli, è strutturato alun ambulatorio per i disturbi del movimento integrato all’interno della rete regionale per ladella malattia di. Il dottor Carlo Rossi è il referente per questa patologia e in generale per le malattie neurodegenerative nel territorio della Valdera. In questo ambito vengono regolarmente982dei quali 700 con diagnosi di malattia dio diismi degenerativi.