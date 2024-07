Cori razzisti dell’Argentina dopo la vittoria della Copa America il video è virale le proteste anche

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sono state ore concitate queste per la nazionale, fresca vincitricegrazie al successo sulla Colombia per 1-0. Laè stata festeggiata dai giocatori con una serie die irridenti nei confrontinazionale francese, battuta ai rigori alla finale degli ultimi mondiali. In unpubblicato in diretta sul profilo di Enzo Fernández, centrocampistaSeleccion e del Chelsea, è stato possibile ascoltare ogni parola ingiuriosa. “Giocano per la Francia ma vengono dall’Angola, correranno bene, gli piace sc*** con i trans. La loro madre è del Camerun, mentre il loro padre èNigeria. Ma il loro passaporto dice francese“. La diretta è stata poi interrotta, ma quel coro era già diventato