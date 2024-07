Cina | aereo anfibio AG600 completa test di volo ad alta temperatura umidita’

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pechino, 18 lug – (Xinhua) – L’di grandi dimensioni, sviluppato autonomamente dalla, hato con successo ildiad, secondo quanto comunicato oggi dall’Aviation Industry Corporation of China (AVIC). L’ha effettuato questo, durato circa 2,5 ore, martedi’ in un aeroporto di Nanchang, nella provincia cinese orientale di Jiangxi. Tutti i suoi sistemi hanno funzionato bene durante la sessione, ha dichiarato l’AVIC, il principale produttore di aerei del Paese. Prima deldi, l’e’ stato esposto al sole per cinque ore in un ambiente con unamedia di oltre 35 gradi celsius e un’media di oltre il 44%.