Black out ad Ancona e Falconara | Enel schiera sei generatori ma c’è ancora chi è senza luce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – Emergenzaout tra. Sonoun centinaio da ieri sera le personecorrente elettrica a cavallo dei due comuni, concentrate principalmente nel quartiere di Palombina. Una situazione che sta creando molti disagi per il cibo nei frigoriferi e nei congelatori oltre che per l’impossibilità di attivare l’aria condizionata.ha lavorato tutta la notte, mettendo a disposizione sei gruppi elettrogeni (di cui uno guasto) per sopperire al deficit elettrico che ha creato non pochi problemi e disagi, acuiti dal gran caldo di queste ore. Proprio l’ondata di caldofine sarebbe alla base del doppio guasto cheha individuato un doppio guasto alla linea interrata di media tensione che si stanno tentando di ripristinare. La situazione è in evoluzione.