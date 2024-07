Benvenuti al Nei regno del degrado Decine di bottiglie e rifiuti ai giardinetti del centro sportivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un numero indecifrato didi birra vuote quasi incalcolabile. Sicuramente. Alle quali aggiungere quelle distrutte in mille, pericolosissimi, pezzi. E poi quelle di alcolici e superalcolici, vuote qui e là. E ancora discariche grandi e piccole di, sporcizia,in ogni angolo.al Nei, "il giardino della vergogna" potremmo ribattezzarlo. Dove giochi per bambini, attrezzature sportive, panchine, arredi e aree verdi sono divorati dall’inciviltà. Già, perché in questo caso non ci si può certo lamentare di cestini che mancano, di pulizie che non vengono svolte, di servizi che non funzionano. Si tratta di pura inciviltà, da parte di molti frequentatori. Che rovinano quello che dovrebbe essere un angolo di relax, svago, aggregazione e sport in pienocittà, dietro la piscina e accanto ad alcuni uffici e servizi comunali.