Bagno degli Americani alla scoperta delle tartarughe marine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pisa, 18 luglio 2024 - Domani aluna giornata dedicata a natura e ambiente. La giornata prenderà il via sotto l’Hangar alle 14.30 con il film 'I Primitivi' che chiude il week end della rassegna cinematografica 'Siesta Cartoon' realizzata in collaborazione con Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica.Alle 17 andremo, una specie protetta che depone le sue preziose uova anche sulle coste toscane. Impareremo a riconoscere le tracce lasciate da mamma tartaruga e per realizzare una tarta mascotte. L’iniziativa è realizzata con il contributo del Parco Migliarino San Rossore Massaciucoli e la collaborazione di WWF Alta Toscana e TartaAmare. La partecipazione è gratuita e non richiede la prenotazione al pubblico.