Arrotondava vendendo integratori multa salata per la professoressa

(Di giovedì 18 luglio 2024) Montecatini Terme, 18 luglio 2024 - Probabilmente pensava di svolgere un secondo lavoro che non avesse bisogno di particolari autorizzazioni, giusto per guadagnare qualche euro in più, per arrotondare lo stipendio da prof. Ma le cose non stavano proprio così. Un’insegnante di una scuola di Montecatini, residente a Pistoia, è stata sorpresa a vende onlinealimentari, ma il ministero dell’Istruzione non l’aveva autorizzata. La vicenda è stata portata alla luce dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Pistoia. Le fiamme gialle, in seguito ad approfondimenti investigativi, hanno scoperto il secondo lavoro di una docente di una scuola superiore. L’insegnante si era dedicata per un paio di anni alla vendita sul web diper conto di una società del Nord.