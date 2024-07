Apertura straordinaria del Centro trasfusionale dell’Ospedale di Cisanello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pisa, 18 luglio 2024 - Domenica 28 luglio ci sarà un'deldiper consentire al maggior numero possibile di persone di venire a donare il sangue e gli altri emocomponenti per i pazienti ricoverati. Serve infatti sangue, soprattutto del gruppo 0, per il quale si registra una carenza a livello regionale. L’iniziativa è stata concordata dall’Unità operativa di Medicinae biologia dei trapianti insieme alla Direzione aziendale e alle associazioni dei donatori, confidando in un’ampia adesione e ringraziando fin da ora tutti coloro che programmeranno la donazione prima di partire per le ferie.