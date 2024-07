Agresti | Cabal? Dal nulla al duello Inter-Juventus! Ancora derby

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha voluto commentare ildi mercato traper Juan David. Il giornalista sottolinea un aspetto. UN ASPETTO STRANO – Stefanoracconta ilpertra nerazzurri e bianconeri. Le sue parole in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News: «L’lo aveva in pugno, sembrava potesse prenderlo, ha preso tempo e poi lasi è inserita strappandoglielo. L’era arrivata a otto più bonus, aveva preso tempo preferendo non chiudere subito e il presidente del Verona, vedendo l’offerta della, ha deciso di cederlo. L’aspetto più particolare e strano è che sembravanon lo volesse nessuno, ma nel momento in cui l’è piombata sul giocatore, laha voluto inserirsi per prenderlo. Esistonodi mercato».