Volley il sorteggio dei gironi di Champions League | definite le avversarie di Monza Milano e Perugia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nella giornata di ieri, in Lussemburgo, è andata in scena la cerimonia didel tabellone di qualificazione e soprattutto della fase adella2024-2025 dimaschile. Protagoniste tre squadre italiane, tutte ammesse direttamente alle pool: Vero, Allianze Sir Sicoma Monini. Torna la formula della Final Four (17-18 maggio), con le vincitrici dei cinque raggruppamenti che avanzano ai quarti di finale mentre le seconde e la miglior terza dovranno passare dal barrage. Debutto assoluto nella massima competizione europea per, sorteggiata nel gruppo B insieme ai tedeschi dell’Helios Grizzlys Giesen, i turchi del Fenerbahçe Medicana Istanbul ed una compagine proveniente dalle qualificazioni.