Università online il bando per le borse 2024-25 Crescono il sostegno economico e il numero dei beneficiari

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Firenze, 17 luglio– Una buona notizia per gli studenti fuori sede. Per il secondo anno consecutivo, la Regione Toscana aumenta le soglie Isee e adegua ledi studio all'inflazione. Questo porterà ad un ampliamento della platea die, stimato in circa 1700 nuove studentesse e studenti, che si aggiungeranno ai 14.983 dell'anno accademico appena trascorso. E si tradurrà indi studio più ‘pesanti’, quindi di maggior valore. Il nuovodell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, ora disponibile, offredi studio e posti alloggio per il-2025. Promosso nell'ambito di GiovaniSì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani, ilriflette le direttive della giunta regionale e resterà aperto fino al prossimo 6 settembre.