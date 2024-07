Tour de France Remco Evenepoel mette nel mirino il 2 posto e smentisce i critici sulle sue qualità nelle corse a tappe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024)consolida il podio in classifica generale alde2024: il belga sta correndo una Grande Boucle da incorniciare alla sua prima partecipazione, impreziosita dal successo a cronometro, passando per altri quattro podi di tappa e un rendimento in salita probabilmente al di sopra di quello che ci attendeva alla vigilia. Il miglioramento da parte del corridore della Soudal-Quick Step in salita è stato sensibile: in passato è sempre stato inferiore a Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, ma anche a Primoz Roglic e aveva sempre destato alcuni dubbi tra gli addetti ai lavori per la tenuta nei Grandi Giri da tre settimane, etichettato come più adatto alledi un giorno. Critiche che erano già state messe a tacere in passato con la vittoria alla Vuelta a Espana del 2022, dominata senza troppe discussioni davanti a Enric Mas e Juan Ayuso.