Tour de France 2024 Girmay dopo la caduta | punti di sutura al gomito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La sedicesima tappa deldeè stata vinta da Jasper Philipsen con una volata perfetta ed un arrivo a braccia alzate in solitaria. Il belga ha sfruttato al meglio il lavoro della sua squadra, ma anche l’assenza del grande rivale Biniam. Il possessore della maglia verde, infatti, è caduto a poco più di un chilometro dal traguardo di Nimes e non ha potuto prendere parte allo sprint finale. Il corridore della Intermarché-Wanty è finito a terra mentre il gruppo stava affrontando a grande velocità una delle rotonde presenti negli ultimi chilometri. L’eritreo è riuscito comunque a terminare la tappa, arrivando al traguardo con alcune escoriazioni e supportato dai suoi compagni di squadra. Sicuramente un grande spavento per, vincitore finora di tre tappe al