Shannen Doherty prima di morire ha firmato il divorzio dall’ex marito Il medico | Credeva di farcela e anche noi ci credevamo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Che i rapporti con l’exKurt Iswarienko fossero pessimi era cosa nota.ha raccontato il travagliato percorso per ottenere ilin diverse interviste, accusando l’ex compagno di protrarre le trattative a lungo per non pagare gli alimenti, visto che l’attrice ha dovuto impiegare molto del suo denaro accumulato negli anni per curare al meglio il cancro. Poi il colpo di scena finale. A quanto pare proprio il giorno in cui è mortaha voluto sotterrare l’ascia di guerra. A riferirlo è il magazine People che ha ottenuto le carte del: “Le parti hannoun accordo scritto riguardante i loro beni e i diritti legati al loro matrimonio, incluso il mantenimento“. Kurt Iswarienko esi erano sposati nel 2011, poi la separazione nel 2023 dopo che l’attrice ha scoperto che l’ex frequentava un’altra donna da due anni.