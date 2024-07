Santiago Bernert alla Genea Lanzara | un giovane talento per il club salernitano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue la definizione del roster dellaai nastri di partenza della Serie A Silver: altro nuovo arrivo nel team rossoblu è il giovanissimo classe 2005. Il terzino/centrale italoargentino sin da piccolo ha giocato nel Mendoza de Regatas,nel quale è nato e cresciuto, andando poi a rinforzare in tornei specifici squadre come Municipalidad de Maipù e Municipalidad de Tupungato, con cui si è classificato secondo nel Campionato Sudamericano per. Per il sodalizio presieduto da Domenico Sica, insomma, tanto estro, voglia di mettersi in gioco e di dimostrare le proprie qualità ed il proprioda parte del neo atleta rossoblu.