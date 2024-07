Pier Silvio Berlusconi a favore dei diritti LGBT | I diritti civili sono di tutti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un paio di settimane fa Marina, fra le pagine del Corriere della Sera, ha parlato di. “Se parliamo di aborto, fine vita o+, mi sento più in sintonia con la sinistra di buon senso. Perché ognuno deve essere libero di scegliere. Anche qui, vede, si torna alla questione di fondo, quella su cui non credo si possa arretrare di un millimetro: la questione della libertà“. E ieri, in occasione della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024-2025, è stato chiesto acosa ne pensasse., proprio come sua sorella Marina, si è dettovole asostenendo che “la difesa deiè nel DNA di ciò che ci ha tramandato mio padre“.