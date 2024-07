Parigi 2024 | promessa mantenuta Hidalgo ed Estanguet si sono immersi nella Senna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024)per Anne, il sindaco di, Tony, presidente del comitato organizzativo delle Olimpiadi, e Marc Guillaume, prefetto della regione Ile-de-France, che questa mattina situffati ea nove giorni dal via dei Giochi di. Unone simbolica che vuole mostrare a tutto il mondo come il fiume sia stato ripulito e non c’è alcun allarme sul possibile inquinamento delle acque, che renderebbe impossibile in caso disputare nuoto di fondo e triathlon. Ladi tuffarsirisale addirittura al 2016, quando fu stabilito di gareggiare proprio nel fiume:l’haotto anni dopo. “Soloè degna di Roma. Solo Roma è degna di”, è il gemellaggio con Roma, e chissà che qualcuno non voglia imitare il sindaco dianche sul Tevere.