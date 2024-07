Paola Iezzi di Paola e Chiara rivela il vero motivo della separazione | ecco chi ha deciso di dividersi

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è la mora del duo canoro, di grande successo fra gli Anni Novanta e il Duemila. A un certo puntoloro carriera, le due avevanodi separarsi: perché? Prossimamente la cantante sarà giudice di X-Factor e in una recente intervista ha chiarito le ragioni che l’hanno portata a separarsi da sua sorella diversi anni fa. Come sappiamo, oggi le due sono tornate a cantare insieme sul palco e nel 2023 sono ufficialmente tornate a imporsi nella scena musicale con il singolo Furore. Ma cosa è successo in passato?e sua sorellahanno venduto circa 5 milioni di dischi durante la loro carriera. Poi, a un certo punto, la rottura drastica che ha lasciato tutti i fan sotto shock. Dopo dieci anni, come accennato, sono tornate insieme a cantare sui palchi italiani, con un nuovo progetto musicale.