Milan è il giorno di Morata Visite a Madrid debutta il 13 agosto

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo mesi di attesa, silenzi e qualche mugugno della tifoseria, ilcambia passo. Oggi l’ad Giorgio Furlani volerà in Spagna per perfezionare la prima operazione di mercato del Diavolo (da oltre 50 milioni lordi), quel numero 9 tanto atteso e ricercato. Alvarososterrà alemediche, subito dopo il club rossonero pagherà all’Atletico la clausola rescissoria di 13 milioni (senza rateizzazioni) e l’attaccante firmerà il quadriennale (con opzione fino al 2029) da 5 milioni a stagione prima di partire per le meritate vacanze. Da campione d’Europa in carica. Era volontà delle parti di definire tutto in questa settimana, e il piano è filato liscio nonostante i “Colchoneros“ e il presidente Enrique Cerezo abbiano tentato in extremis di far cambiare idea al giocatore. Invano.