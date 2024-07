Messina Denaro | perquisizioni a Mazzara del Vallo si cerca il covo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Caccia a un altroutilizzato dal boss Matteo, deceduto a settembre scorso, a otto mesi dalla sua cattura dopo quasi trent’anni di latitanza. Sono in corso dellein una zona residenziale di Mazara delda parte dello Sco della polizia e del Ros dei carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Guido.Sono in corso, disposte della Dda di Palermo, in un complesso residenziale di Mazara del(Tp). L’attività investigativa, svolta dalla polizia e dai carabinieri, rientra nelle indagini sulla rete dei fiancheggiatori di Matteo. L’abitazione che gli investigatori stannondo sarebbe stata utilizzata dal mafioso nei mesi precedenti al suo arresto, avvenuto il 16 gennaio dell’anno scorso alla clinica La Maddalena di Palermo, dove si stava sottoponendo ad un ciclo di chemioterapia.