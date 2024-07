Mensa non pagata nei turni di notte Sedici operatori vincono la causa Risarcimenti per 30mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Altro chepilota, la sentenza che dispone il pagamento dellaa infermieri e oss anche dopo inote nei festivi, è già stata pronunciata nel marzo scorso dal giudice del lavoro di Prato". L’avvocato Leonardo Rossi, del foro di Pisa, ha già vinto diverse cause in merito alla querelle del pagamento dei pasti per i dipendenti dell’Asl Toscana Centro, infermieri, oss e tecnici, alla fine deidie nei giorni festivi. La polemica è stata tirata fuori qualche settimana fa dalla Cisl che ha denunciato come da cinque anni glidell’Asl non ricevono quanto di loro diritto per i pasti a fine deidi sei ore svolti die nei giorni festivi, quelli da bollino rosso.