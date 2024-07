Melucci | Nuove aree per gli insediamenti produttivi il confronto col MASE entra nel vivo condividiamo l’approccio pragmatico al tema delle bonifiche

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoSi è svolto nella giornata di ieri, presso la Prefettura del capoluogo ionico, il tavolo interistituzionale promosso dal Prof. Vito Felice Uricchio, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto, e presieduto per l’occasione dalla Viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica On. Vannia Gava, in visita nella città dei due mari ed impegnata già da alcune settimane in una serie di confronti con gli Enti e le categorie produttive locali, sul sentitodella riperimetrazione del S.I.N. Taranto, ai sensi dell’art. 17-bis del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.