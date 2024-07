La sindrome di Peter Punk in concerto al New factory

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Arezzo, 17 luglio 2024 – Dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte, cinque ore di musica-rock non stop, dj set, live painting e giochi di abilità nelle retrovie green del Centro Giovani New, via Masaccio 6, zona Saione, Arezzo! A scaldare i motori dalle ore 19.00 il dj set a cura del dj e produttore Nova Gro per poi passare senza indugi ai live di OCB (giovanissimo power duo aretino nato e cresciuto nella sala prove del New), Objct e (udite udite) LaDi, gli irriducibili delrock italiano! A mettere la ciliegina sulla torta: la nostra area bar, il live painting di Jò Spuenz e l'angolo giochi da "giostrai" a cura di Gioia Stardust. BIOGRAFIE Ladi, il personale continuum di Nicolò, storico frontman dei, banditaliana con alle spalle più di 1000 concerti in tutta la nazione.