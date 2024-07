La Partita del cuore è il metaverso della politica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Silenzio in spogliatoio. Il ct Ignazio La Russa dà la formazione. “Primo tempo: capitano Fontana! Terzini Biondi e Lupi. In difesa Morrone con Fontana. All’ala destra Di Maggio, all’ala sinistra Furfaro All’attacco, insieme, Schlein e Conte!”. Ovazione. “Questa formazione l’ho fatta io”. Nel secondo tempo ci penserà Pierferdinando Casini, l’altro commissario tecnico di questa Nazionale politici. Non scendeva in campo dal ’97. L’occasione è stata ladelcontro la collaudatissima Nazionale Cantanti, allenata da Al Bano. Si è giocato all’Aquila ed “è stata unastraordinaria”, dice il cantautore: “Vedere i politici tutti insieme nella stessa direzione è stato un miracolo”. Merito naturalmente del fine superiore: la raccolta fondi per gli ospedali San Salvatore dell’Aquila e Bambin Gesù di Roma.