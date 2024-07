La colpa è di entrambe C’è stato qualche spintone e borsettata Elisa Esposito minaccia di farmi causa ma lei ha tanti segreti | lo sfogo di Michelle Comi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Continua a far discutere il litigio tra le due tiktoker diffuso da un video circolato sul Web.aveva dichiarato di aver “sfruttato notorietà e bellezza per trascorrere vacanze di lusso gratis”. “La prof. del corsivo”ha voluto dire subito la sua su quanto la collega aveva confessato: “Preferisco mangiare la focaccia da 2 euro in spiaggia piuttosto chepagare le vacanze da sconosciuti“. Le due si sono prima “pizzicate” attraverso i social e poi si sono viste in un bar dove sarebbe scattato il parapiglia. A raccontare cosa è successo è: “Laè di. C’èsolo. – ha dichiarato a Fanpage – Adesso vediamo cosa succederà, leidi procedere per vie legali perché ho pubblicato alcuni suoi audio e screen.