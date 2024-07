Kamaté sorpresa di Inter-Lugano | il ruolo scelto per la prima

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) È in corso l’amichevole, non trasmessa in diretta e su cui sarà possibile avere alcuni aggiornamenti parziali e il finale. Fra le sorprese di formazione figura quella di, uno dei tanti aggregati dallavera. LA SCELTA – Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi per l’amichevolefigura anche Issiaka. Il giovane classe 2004, francese di origini ivoriane, compirà vent’anni il prossimo 2 agosto. Su di lui negli ultimi giorni si era parlato di un possibile trasferimento al Verona, slegato alla questione Juan Cabal. Da capire però se l’inserimento per il colombiano da parte della Juventus, emerso nella giornata di oggi, possa cambiare anche la situazione dell’ormai exvera., scelta aper l’amichevoleIN CAMPO –è stato schierato da Inzaghi come esterno destro a tutta fascia.