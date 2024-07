Il tirocinio all’asilo un’esperienza fantastica Mi vedrei in un’azienda con ruolo manageriale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Martina Caiazza di Forlimpopoli si è diplomata con 100 al Liceo delle Scienze Umane. Perché scegliesti proprio questa scuola quando fu il momento? "Per le materie che si studiano, soprattutto psicologia. Sono argomenti che si possono trovare anche in altri indirizzi, ma ho partecipato all’open day e la scuola mi è piaciuta molto, anche se non mi sono mai vista come maestra, visto che questo liceo è, in pratica, la vecchia magistrale. Mi sono trovata molto bene e la mia sensazione iniziale è stata confermata". Non vuoi fare la maestra, cosa vuoi fare adesso? "Ho già preso parte a due talk per cercare di entrare a economia e commercio a Forlì, sono in attesa di sapere se sono stata ammessa. All’inizio avrei voluto fare giurisprudenza, ma avendo studiato durante il corso economia e diritto, anche con i professori, ci siamo detti che economia sarebbe un’ottima scelta.