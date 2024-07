Il ritorno di Jovanotti | un anno dopo l’incidente in bicicletta

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lorenzo Cherubini, noto come, è finalmente tornato sulla scena musicaleun lungo periodo di recupero. L’artista aveva subito un grave incidente ina Santo Domingo il 15 luglio 2023, che gli aveva causato la frattura di clavicola e femore.finalmente torna a undal terribile incidente che lo ha costretto a un lungo periodo di convalescenza.tutte le cure e riabilitazioni però il cantante tornerà sul palco già dalla primavera del 2025 e intanto comincia a prepararsi al prossimo tour. Ma prima ha sorpreso tutti con un’improvvisa apparizione pubblica., foto Ansa – VelvetMagera stato causato da un dissuasore di velocità non visto durante un giro in, una delle grandi passioni di. L’artista si trovava in vacanza con la sua compagna Francesca Valiani e aveva deciso di esplorare l’isola in