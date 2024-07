Il nostro underwater può arrivare in vetta ma ha bisogno di 50 milioni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Della grande opportunità che si prospetta per ilPaese nell’si è parlato al Centro alti studi per la difesa all’evento “Il concorso del Pns nel perseguimento della sovranità tecnologica e della competitività industriale”, consesso di primo livello: come ha detto il capo di Stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio Enrico Credendino, “quando ci riuniamo, diamo un messaggio potente”. Come sottolineato dal suo presidente, ammiraglio Giacinto Ottaviani, il Casd, il Polo nazionale della subacquea, “raccorda perfettamente i mondi di Difesa, industria e accademia”.