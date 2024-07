I 10 personaggi più antipatici delle fiction La nostra classifica

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Spegnete la tv, levate le pile dal telecomando e fingete che la vostra tv sia finta. Preparatevi a premere i numeri da 1 a 10, tanti quanto sono ipiùserie tv e, e immaginate di vedere davanti a voi il peggior protagonista di sempre. Come si fa? Non è semplice, direte, ma vi aiutiamo noi. Abbiamo scelto per voi i dieci peggiori nomi del globo, unaper veri boomer. E certo, perché a noi piace masticare nostalgia e annusare il profumo della malinconia che si sparge per l’aria. La big chart non è in ordine di antipatia, perché ci piacerebbe che spostate le posizioni a vostro gusto.