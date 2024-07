Emmy Awards 2024 | le nomination

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La 76esima edizione degliha le sue. Questo pomeriggio, in diretta streaming, la star di Abbott Elementary Sheryl Lee Ralph e il pluripremiato Tony Hale hanno infatti reso note le candidature della cerimonia che premia il meglio della tv a stelle e strisce. A guidare la carica dei plurinominati, in riferimento al periodo giugno 2023-maggioe tenendo conto pure delle categorie ‘tecniche’, c’è la serie drammatica Sh?gun, con ben 25 candidature, seguita dalla comedy The Bear (23,superando il record per una comedy, detenuto da 30 Rock), entrambe targate Disney+, e da The Crown (18). Da segnalare, inoltre, la candidatura di Sofia Vergara come miglior attrice di una mininserie per Griselda: è la prima latina a concorrere per il titolo.