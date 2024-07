Emilia-Romagna al voto 17 e 18 novembre

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 16.20 Le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Regionesi terranno domenica 17 e lunedì 18. Lo annunciato la presidente facente funzione Irene Priolo dopo avere incontrato il presidente della corte d' Appello di Bologna. Dopo le dimissioni del presidente Stefano Bonaccini c'erano cinque mesi di tempo massimo per svolgere le elezioni e rispetto a un termine massimo del 12 dicembre, la Priolo rivendica di avere optato per la prima data utile di concerto con la corte d'Assise.