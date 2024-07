Cultura in festa a Reggello Il via con le note di Puccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Spettacoli teatrali, concerti, laboratori per bambini, attività a contatto con la natura e incontri letterari. Il tutto con un unico ‘imperativo’: coinvolgere tutte le fasce d’età e soddisfare i più diversi interessi permettendo di trascorrere serate estive in momenti di condivisione e svago ma anche di apprendimento. Obiettivo centrato quello del Festival delladi’Notti d’estate’, evento annuale, giunto alla decima edizione, organizzato dall’amministrazione di, che anche quest’anno offrirà, da oggi al 31 luglio, un calendario variegato in diverse location, dal Parco urbano di Donnini alle ville e alle chiese del territorio.